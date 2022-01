Banco Inter lança atualização do aplicativo; Veja as novidades!

O Banco Inter atualizou seu aplicativo nesta quinta-feira (13), trazendo algumas mudanças em campos como compras e investimentos, pagamentos e várias outras funcionalidades acrescentadas. A nova versão é a maior já aprovada pelo Banco.

O Débito Direto Autorizado (DDA) é uma das novidades da versão 11 do app, onde o correntista pode visualizar e pagar os boletos em seu nome. Um novo extrato com saldo profissional e filtros que facilita diferenciar as movimentações foi um dos ganhos do aplicativo do Banco Inter. Além de uma tela de pagamentos remodelada.

Assinantes do programa de fidelidade Inter Pass, enfim ganharam melhorias na seção Inter Shop. Com o dobro de Cashback nos planos da Inter Cel, até 100% do frete em milhares de produtos e cashback adicional de 0,25% no cartão de crédito são alguns dos benefícios.

Aquisição de ações nas bolsas americanas no Banco Inter

A compra de ações nas bolsas NYSE e NASDAQ, dos Estados Unidos tornou-se possível devido a essas novas atualizações feitas na área de investimentos do aplicativo do Inter. Isso se dá com o acesso ao Home Broker Internacional. Outras novidades da seção é o plano de assinatura a investidores (InvestPro) e o resgate express em renda

Correntistas do Banco Inter ganharam uma nova opção de empréstimo pessoal, auxílio adicional na previdência privada. Além disso, tiveram upgrades na solicitação do seguro de vida e pagamento do seguro odontológico com cartão de crédito de sua escolha.

Para pessoa jurídica o aplicativo do Banco Inter possibilita o acesso a relatórios com as antecipações de recebíveis. Do mesmo modo, é possível desfrutar uma interface bem semelhante com a da modalidade de pessoa física.

O que é a Nasdaq e a NYSE?

A NYSE é a bolsa de valores de Nova York, considerada a maior do mundo, localizada na famosa Wall Street, centro financeiro de Manhattan. Já a Nasdaq é vista como a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos.

A Nasdaq apresenta uma lista de empresas mais novas que estão em alta voltadas para tecnologia. Já a NYSE tem ações de indústrias e empresas que estão mais consolidadas e a mais tempo no mercado.

As famosas cenas de filmes onde os corretores disputam no grito a compra e venda de ações nunca existiram na Nasdaq, pois a mesma já nasceu quebrando os padrões da época ao atuar de forma eletrônica.

Johnsons & Johnsons, The Walt Disney e General Eletric são algumas das corporações possíveis de encontrar na NYSE. Já na Nasdaq é possível negociar com empresas mais novas como Apple, Google e Facebook. Ou seja, as duas bolsas são extremamente interessantes.

O que é Homer Broker do Banco Inter?

É uma ferramenta onde é possível realizar a negociação de ações de forma digital. Assim, os investidores podem se conectar diretamente com as corretoras e ao ambiente da bolsa, sendo possível operar por conta própria de forma rápida, eficiente e simples.

O Banco Inter através do Homer Broker possibilita acompanhamento em tempo real das cotações, a compra e venda de ações, verificação de sua carteira de ações e muito mais. Tudo isso sem taxa de corretagem.