Banco libera abertura de contas via WhatsApp; veja como fazer

Na último dia 13, o Itaú Unibanco anunciou um novo serviço para facilitar a abertura de contas de forma remota. Os interessados poderão abrir uma conta corrente por meio do WhatsApp.

De acordo com a empresa, a intenção é tornar menos burocrático o processo de abertura de conta, ressaltando que só no ano passado 60% dos novos correntistas iniciaram o seu relacionamento com a instituição por meios virtuais.

Até o momento, a opção está disponível apenas para os servidores públicos do estado de Minas Gerais, mas o banco afirma que em breve será ampliada. Vale ressaltar que o novo meio não interfere na opção da abertura de conta de forma presencial.

“A novidade complementa ainda o atendimento na rede de agências, que segue oferecendo suporte próximo para pessoas que não possuem familiaridade com o ambiente digital ou que optem por realizar o procedimento presencialmente”, afirma Flavio Iglesias, diretor de Produtos PF do Itaú Unibanco.

Segundo a instituição, os servidores públicos de MG foram escolhidos para a fase inicial devido à recente parceria com o governo do estado. Na prática, basta enviar uma mensagem ao número oficial do Itaú no WhatsApp solicitando a abertura.

Itaú assegura proteção das solicitações via WhatsApp

Atualmente, o Itaú já utiliza o WhatsApp para atendimento ao cliente. Por meio da ferramenta é possível consultar o saldo da conta, limite do cartão, solicitar segunda via do cartão de crédito e boleto de financiamento imobiliário. A instituição ainda oferece renegociação de dívidas pelo mensageiro.

Embora todos os procedimentos realizados pelo WhatsApp sejam bem práticos, golpistas estão à espreita para efetuar novos golpes. Neste sentido, o banco informa que a operações são bastante seguras. Todas são feitas “por meio de números exclusivos do Itaú e com operacionalização feita através de uma plataforma desenvolvida internamente”, explica o Itaú.