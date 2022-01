Banco Santander lança campanha de renegociação de dívidas neste sábado (22); entenda

Os clientes pessoa física que desejam tomar crédito com garantia de automóvel, imóvel ou consignado, têm até 60 dias para começar a pagar. Para crédito pessoal, o período é de 40 dias. Já para contratos em vigor de crédito imobiliário, é possível ter até 6 meses livres até o pagamento das parcelas, de acordo com os critérios de elegibilidade.

Já para clientes com dívidas em atraso poderão renegociá-las com até 93% de desconto. Para quem tem muitos pagamentos a fazer no mês – como fatura do cartão de crédito, os empréstimos e o saldo devedor do limite da conta – poderá unificar tudo em uma única parcela mensal com até 60 dias para começar a pagar.