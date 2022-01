Banda Afrodisíaco passa a fazer parte da programação fixa do Sollar Baía, no MAM

O Sollar Baía, player de entretenimento do MAM (Museu de Arte Moderna), inclui a Banda Afrodisíaco na grade fixa de atrações artísticas. A primeira apresentação acontece nesta sexta-feira (28), a partir das 19h, com a participação de Durval Lellys e Danniel Vieira. A partir da próxima semana (03), tem Afrodisíaco no Sollar todas as quintas-feiras.