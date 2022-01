Banda Afrodisíaco recebe Jau e Durval Lelys em ensaio de verão

A banda Afrodisíaco abre o ano com seu primeiro ensaio de 2022, na área de eventos da igreja do Santo Antônio Além do Carmo, nesta quinta-feira (6), a partir das 19h. O show contará com participações especiais de Jau e Durval Lélis. Os ingressos estão à venda através do Sympla por R$60.

O show de abertura fica por conta do músico Noelson do Cavaco.



Serviço

O que: Comece o ano com o pé direito: Ensaio da banda Afrodisíaco e convidados.

Atrações: Afrodisíaco, Jau e Durval Lelys; e show de abertura com Noelson do Cavaco

Quando: quinta-feira, seis de janeiro de 2022, às 19h

Onde: Área de eventos da igreja do Santo Antônio Além do Carmo – Santo Antônio

Ingressos: R$ 60 (1º lote)

Vendas: Site do Sympla e no local do evento sujeito a alteração de preço.

OBS: Vale ressaltar que só entra com comprovação da vacina e de máscara.