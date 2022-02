Bárbara, Eslovênia e Lais são acusadas de racismo contra Natália; entenda o caso

A madrugada desta segunda-feira (31) foi marcada por polêmicas no Big Brother Brasil 22. As participantes Bárbara, Lais, e Eslovênia conversavam no banheiro sobre opções de voto e, após descobrirem que Natália estava ouvindo tudo no banheiro, teriam imitado um macaco.

O ato foi considerado racista por parte dos internautas. A participante Maria também estava no momento e riu da situação.

O perfil de Natália se pronunciou sobre o ocorrido nesta segunda-feira.

“Em conversa com as meninas no banheiro (Maria, Laís e Barbara), a Eslovênia disse que votaria na Naty, mas elas não sabiam que a Naty estava dentro do banheiro reservado.

Ao sair, a Naty percebeu a situação, mas não comentou nada. Provavelmente se sentiu mal a ponto de não conseguir nem falar.

Que feio em Laís? ????

Que feio em Eslovênia? ????

Estamos com você Naty!”, declarou.

O perfil de Lais também se pronunciou sobre a situação. “Esclarecendo, com vídeo sem cortes, o ocorrido que tivemos ontem no banheiro. Vemos claramente que a Laís e demais participantes estão falando sobre a Natália e quando uma delas diz que vai votar nela, a Laís imediatamente avisa que a mesma se encontra dentro do banheiro. Sendo assim, elas saem como se tivessem pagando “um mico” (“dando uma rata”), passando vergonha pela situação. Isso, mostra na verdade, que a “brincadeira” entre elas não se refere à participante Natália, mas sim à situação constrangedora que acabaram de passar”, justificou.