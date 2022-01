Bárbara perde a paciência com Rodrigo no ‘BBB 22’: ‘Não dá pra te falar nada’

Após a eliminação de Luciano na noite da última terça-feira (25), a casa do “BBB 22” entrou em pé de guerra. Bárbara e Rodrigo se desentenderam sobre suas formas de analisarem o jogo e o que não faltou foi a troca de farpas entre os participantes da pipoca.

“Acho que tem que ter o equilíbrio”, opinou a loira que recebeu uma resposta negativa do brother. “Não vai encontrar equilíbrio? Então, por que você foi fazer a Maria e a Natália fazerem as pazes? A gente pode discutir, brigar, a gente pode ser leve também”, disparou.

“A gente tá aqui pra se desequilibrar e se equilibrar novamente”, completou Eslovênia que também estava no local. “É, e eu também não concordo com várias coisas que você fala. Só que não dá pra te falar nada, porque ou você fica paranoico ou você pensa que é eu te atacando”, disse Rodrigo.

“Você me acha paranoico? É só isso que eu ouço falar. Sou paranoico, brinco com a minha paranoia… Todo mundo: ‘Seja leve, Rodrigo’”, completou o brother. “Quer que eu não te fale mais nada?”, soltou a Bárbara. “Toda hora falando que sou paranoico, noiado”, disse ele antes de encerrar a treta e sair do quarto.

Veja o momento: