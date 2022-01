Barragem entra em alerta máximo e prefeitura ordena evacuação em Pará de Minas

A Prefeitura de Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, emitiu um “alerta máximo” para o rompimento da barragem da Usina do Carioca. O comunicado foi feito nas redes sociais do órgão, na noite deste domingo (9).

Em nota divulgada, a prefeitura pede que as famílias que moram abaixo da Usina do Carioca, tanto no município, quanto em Pitangui, Onça de Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição do Pará saiam “imediatamente de suas casas” devido “alto risco de rompimento da barragem”.