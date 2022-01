Basílica do Senhor do Bonfim promove caminhada virtual dia 16 de janeiro

A Basílica do Senhor do Bonfim vai promover uma caminhada virtual no próximo domingo (16). A participação será feita por meio do site, que também está disponível para as inscrições de forma gratuita e também com a contribuição de R$ 33,00.

Quem optar por pagar o valor terá direito a uma camisa, que será entregue na Basílica do Senhor do Bonfim e no Cine Metha Glauber Rocha entre os dias 12 e 15 de janeiro, de 9h às 17h. Toda a renda adquirida na caminhada será destinada ao projeto Bom Samaritano.

A ideia do projeto é que cada fiel faça a corrida de forma individualizada e em qualquer lugar, seja em uma praça, na rua ou até em casa.

Os pedidos e a tradição de amarrar as fitinhas também poderão ser enviados de forma virtual, através da plataforma da Basílica do Santuario.