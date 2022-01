BB e Elo lançam benefícios personalizáveis para cartões empresariais

Clientes Ourocard Empresarial Elo Grafite passam a contar com cinco benefícios à escolha, além de um portal que dá acesso a diversos serviços que ajudam na rotina dos negócios

O Banco do Brasil está lançando um serviço diferenciado para seus clientes empresariais, que busca transformar a forma como utilizam os benefícios vinculados a seus cartões. Em parceria com a Elo, o BB agora permite que os clientes Ourocard Empresarial Elo Grafite personalizem os benefícios de seus cartões.

Ao todo, são mais de 20 opções de benefícios que podem ser escolhidos sem custo adicional para desenvolver os negócios e facilitar o dia a dia da empresa através da plataforma Elo Flex, pioneira na personalização de serviços vinculados aos cartões. Os clientes Ourocard Empresarial Elo Grafite contam com seis benefícios iniciais, sendo cinco deles personalizáveis e um fixo (conteúdo para empreendedores no portal Elo Negócios).

A possibilidade de troca, já disponível também para os clientes Ourocard Elo pessoa física, dá poder de escolha do que faz mais sentido tanto para o momento da empresa como da sua vida. Entre as dezenas de serviços estão assistência técnica para reparos, instalação de objetos, chip de viagem internacional, seguro viagem, além da possibilidade de escolher benefícios exclusivos como Deezer e diversas opções pensadas para o contexto atual com serviços voltados a conectividade, saúde, bem-estar físico e mental.

“A expansão da plataforma Elo Flex para os clientes pessoas jurídicas do BB, portadores do cartão Ourocard Empresarial Elo Grafite, vem para melhorar ainda mais a experiência do cliente e fornecer liberdade e poder de escolha para selecionar os benefícios que mais fazem sentido para o momento da empresa”, informa Daniel Alessandro, gerente executivo de meios de pagamentos e serviços do Banco do Brasil.

“A utilização da plataforma Elo Flex para trocar seus benefícios entre os clientes pessoa física já é um sucesso, agora temos a oportunidade de expandir esse serviço para os portadores de cartões empresariais do BB, que passam a contar com benefícios flexíveis tanto para facilitar o dia a dia quanto para alavancar seu negócio”, analisa Jacó Silva, diretor de desenvolvimento de negócios da Elo.

Como realizar a personalização de benefícios

Os mais de 20 benefícios disponíveis para clientes do cartão empresarial na plataforma Elo Flex estão segmentados nas categorias Negócios, Viagem, Compras, Vida, Educação, Auto, Casa, Entretenimento, Saúde e Bem Estar, e podem ser personalizados na plataforma Elo Flex. Para tanto, basta cadastrar o cartão no portal, acessar a seção “Meus Cartões”, em seguida “Trocar Meus Benefícios” e escolher os que mais se encaixam à sua rotina. Os clientes Ourocard Empresarial Elo Grafite poderão customizar cinco benefícios e aproveitar o já incluído Portal Elo Negócios.

Benefícios Elo Flex para clientes empresariais

As opções à disposição dos clientes empresariais estão distribuídas nas seguintes categorias: Negócios – serviços e produtos para ajudar os negócios; Empresarial – assistência para manutenção de escritórios; Viagem – salas VIP, chip de dados e voz para viagens internacionais, seguro viagem; Compras – garantia estendida em até 12 meses, proteção de compras por até 45 dias e plataforma de vantagens exclusivas; Saúde e Bem Estar Vida – orientação profissional, emocional, nutricional, física e mental; Educação – acesso a plataformas com mais de mil cursos em parceria com a Eduk e CNA Go; Auto – assistência para emergência e serviços de facilidade para automóveis; e Entretenimento – acesso a apps de música/podcast (Deezer) e leitura (12 minutos).

Mais informações na plataforma Elo Flex.