BBB 22: Cintia Dicker diz que revezará guarda dos filhos de Pedro Scooby com Luana Piovani

Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, revelou neste domingo (16) que dividirá os cuidados com os filhos do surfista com Luana Piovani. Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6, são frutos do casamento da atriz com o atleta.

“Depois que foi confirmado que o Pedro iria (para o reality). Ele e Luana tiveram uma conversa. Foi tudo resolvido. Não precisam se preocupar com as crianças, estão comigo agora, depois vão para ela e depois voltam para mim. Está tudo certo”, explicou a modelo.

A musa ainda falou sobre a ansiedade antes do “BBB 22” começar. “Que loucura, irmão. O pior de tudo está sendo agora, ele nesse confinamento, a gente sem poder ver ele, sem saber como ele está. Mas, amanhã. Falta um dia, graças a Deus. Vamos para cima, vamos torcer por ele”, finalizou.