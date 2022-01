‘BBB 22’: Jade Picon tapa umbigo ‘para não absorver energias negativas’

Jade Picon surpreendeu a web nesta sexta-feira (21). É que a influenciadora digital aproveitou a tarde ensolarada na piscina do ‘BBB 22’, com um biquíni de renda, cheio de detalhes com flores e um fato chamou a atenção dos internautas: a milionária tapou o umbigo com uma fita para “não absorver energias negativas” de outros brothers.

Vale destacar que muitas pessoas acreditam que ao cobrir o o umbigo, se manda um comando para o chakra (pontos de energia pelo corpo, conforme a crença hindu e yogue) daquela região ficar “fechado”, impedindo assim que o corpo e espírito seja afetado por energias externas.

“Jade com o esparadrapo no umbigo é tudo”, escreveu uma. “Nossa, vou adotar essa prática para mim também”, reagiu outro. “Fiquei chocada com a Jade com a fita no umbigo. Certa ela. BBB é pesado”, reagiu um terceiro.