‘BBB 22’: Laís pede desculpas à Linn por torpedo masculino

No “Big Brother Brasil 22”, Laís chamou Linn da Quebrada para conversar sobre o polêmico torpedo anônimo que enviou para a cantora. A médica se referiu à participante do Camarote do reality com um termo masculino para perguntar se ela estaria solteira.

Na edição de ontem, dia 23, Tadeu Schmidt levantou a questão entre os brothers e deu espaço para que Lina explicasse, mais uma vez, como as pessoas devem se dirigir a ela.

“Aí eu já queria te acordar, eu estava agoniada, pensei ‘não é isso, estão entendendo tudo errado’. Quis vir falar com você antes que ficasse saindo conversinha nada a ver”, disse Laís em conversa com Linn nesta tarde.

“No primeiro dia eu fiquei sentida, tentando entender. Mas esperei alguém vir falar comigo”, disse a cantora e atriz.

Laís se refere ao primeiro dia de Linn na casa, que perguntou, brincando, para vários brothers: “Está solteiro? Pessoal tá perguntando aqui”. Para a médica, foi uma forma de reproduzir a frase da artista.

Nas redes sociais, o uso do pronome masculino nesse contexto foi considerado transfobia por muitos do telespectadores do BBB. Linn é travesti e usa sempre o pronome feminino.]