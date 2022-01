BBB 22: Linn da Quebrada e Arthur Aguiar já se beijaram em série

Parece que o “Big Brother Brasil 22” terá famosos que já se conhecem muito bem. Linn da Quebrada e Arthur Aguiar são exemplos disso, já que os dois trabalharam juntos na série “Segunda Chamada”, da Globo. Na primeira temporada da trama, os dois formaram um casal.

A série protagonizada por Débora Bloch e disponível no Globoplay, trouxe algumas cenas quentes vividas por Linn e Arthur que chegaram a viralizar na web em 2020. A própria cantora comentou o beijo no ator através de seu perfil do Twitter.

“Linn, é verdade que você ficou com o Arthur também? Tenho fotos que comprovam”, escreveu um seguidor. “Foi só uma vez e eu fui paga pra isso”, respondeu a ‘BBB’ com humor.