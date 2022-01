‘BBB 22’: Lucas entrega que terminou namoro ioiô antes de entrar no reality

O primeiro beijo do “BBB 22” finalmente rolou entre Lucas e Eslovênia, e dentro e fora da casa, a curiosidade sobre o casal está grande. Em conversa no quarto Grunge com outros brothers, o estudante de medicina contou detalhes sobre seu último relacionamento.

O assunto começou com Pedro Scooby perguntando sobre a ex-namorada de Lucas: “Você tem ex?”, questionou o surfista. “Imagina a sua ex vendo você na festa ontem”, disse ele, relembrando o beijo protagonizado por Lucas e Eslô.

Lucas falou ainda sobre as idas e vindas com a sua última namorada, mas assumiu que em algum momento decidiu terminar de vez. Segundo ele, o ponto final definitivo aconteceu em dezembro, pouco antes do início do seu confinamento para entrar no “BBB 22”.