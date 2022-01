BBB 22: Patrícia Poeta comete gafe e volta atrás com revelação dos participantes

Parece que os espectadores terão que lidar mais um pouco com a ansiedade para saber quem são os participantes do “BBB 22”. Após afirmar que a Globo iria divulgar os nomes na quinta-feira (13), a apresentadora Patrícia Poeta voltou atrás e modificou as informações durante o “Encontro”, na manhã desta quarta-feira (12).

“Falei que quinta ia sair a lista. Era um pouco de expectativa, deixei escapar. Não era oficial. Na verdade, hoje, ao longo da programação da Globo, você vai saber a data real, checada, em que os novos Brothers serão anunciados. Hoje vai sair a data real, oficial”, explicou Patrícia.

Rapidamente os internautas repercutiram a gafe e colocaram o nome da apresentadora entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Enganou toda uma nação ansiosa sem querer, tadinha”, escreveu um usuário. “Já não tô entendendo mais nada. E vocês?”, pontuou outro.