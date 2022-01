BBB 22: saiba qual é o 1º integrante do grupo ‘pipoca’ a alcançar 1 milhão de seguidores

O que leva anônimos a entrarem no Big Brother Brasil? Além do dinheiro, muitos desejam alcançar a fama. Se esse for o objetivo do brother Vinícius, ele já está alcançando a fama antes mesmo do reality show começar. Menos de 24 horas depois de ter sido anunciado como participante do reality show, o bacharel em direito foi o primeiro participante do grupo “pipoca” a alcançar 1 milhão de seguidores.