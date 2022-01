BBB 22: Tiago Abravanel testou positivo para Covid-19, diz colunista

De acordo com informações do colunista Fefito, do “BuzzFeed Brasil”, Tiago Abravanel é um dos escalados para o “Big Brother Brasil 22” que testaram positivo para Covid-19 durante o isolamento no hotel.

Segundo o jornalista, o participante do camarote foi o último a entrar no local para o confinamento antes da estreia do programa. A decisão de mantê-lo no reality show, após o teste positivo, teria partido da própria Globo. O neto de Silvio Santos assinou o contrato para o “BBB 22” em novembro e manteve sigilo absoluto durante meses.

A lista oficial dos participantes da nova edição do reality show será divulgada nesta sexta-feira (14) durante a programação da TV Globo.