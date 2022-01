‘BBB22’: Jade Picon tem bolsas que juntas valem o prêmio do 2º lugar do reality

Jade Picon pode ser um nome desconhecido para um grande público, mas para 13 milhões de pessoas, ela é um ícone. Até sua entrada no “BBB 22”, o número de seguidores da jovem de 20 anos, que é influenciadora digital e empresária., era de 14,3 milhões. Não foi o prêmio de R$ 1,5 milhão que a seduziu para participar do programa. Muito menos o de segundo lugar, R$ 150 mil. Só no closet da sister têm dez bolsas que valem isso. E ela tem bem mais que dez.

Nada mau para quem ganhou uma mochila de R$ 17 mil. A última aquisição da mocinha, que faz questão de frisar que comprou as bolsas com o suor de seu trabalho e muitas arrobas, foi um modelo Valentino, adquirida em Paris, por cerca de R$ 25 mil, já que foi paga em euros.

Desfilam ainda no seus looks modelos Gucci, Prada, Fendi e Off White, esta dada pelo ex-namorado João Guilherme. O xodó de Jade Picon é um modelo rosinha, pequeno, assinado pela Balenciaga, uma de suas grifes prediletas. E a mais diferentona, que ela mesma gosta de dizer, uma Pyramid Yves Saint Laurent, que custa hoje R$ 8 mil, comprada no México. “Mas sou muito básica, uma boa bolsa, onde caiba meu celular, está ótimo”. Como se sabe, nenhuma destas bolsinhas vão estar no “BBB 22”.