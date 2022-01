‘BBB22’: Naiara Azevedo conta sobre encontro com Jair Bolsonaro; veja vídeo

No BBB22, Naiara Azevedo abriu o jogo sobre o seu encontro com o Presidente Jair Bolsonaro, na madrugada deste sábado (22). Em conversa com Natália e Jessilane, ambas participantes do grupo pipoca, a cantora revelou que recebeu muitas críticas sobre o momento, que aconteceu no ano passado, por ter sido apontada como apoiadora do presidente.