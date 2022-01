‘BBBaby’: relembre bebês que são fruto de casais formados no BBB

Já teve muita ficada despretensiosa no “Big Brother Brasil” que resultou em belas (e algumas numerosas) famílias do lado de fora da casa. O casal Mariana Felício e Daniel Saullo, do “BBB 6”, por exemplo, são os recordistas: quatro filhos.

E Paula Amorim e Breno Simões, do “BBB 18”, que já estão grávidos, logo, logo, farão parte dessa história do reality. Será que algum casal no “BBB 22” conseguirá entrar nesta lista futuramente?