Léo Santana, Bell Marques, Harmonia do Samba, Wesley Safadão, Alok, Zé Neto & Cristiano, Parangolé, Timbalada e outras atrações vão animar o “Carnasal”, um carnaval indoor promovido pela Salvador Produções.

O evento, que acontece no Wet’n Wild, em Salvador, oferece quatro dias de folia – sexta (25), sábado (26), domingo (27) e segunda (28).

As vendas para os dias da folia começam no dia 10 de janeiro no Bora Tickets.