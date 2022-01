Bernoulli abre vagas de emprego; veja localidades

O Grupo Bernoulli, um dos grupos referência no ensino de qualidade do Brasil, está oferecendo novas vagas de emprego para serem preenchidas no estado de Minas Gerais. Confira abaixo a relação de cargos disponíveis, além das qualificações necessárias!

Bernoulli abre novas vagas de emprego

O Grupo Bernoulli, atua no estado de Minas Gerais desde 2002 e se tornou ao longo dos anos um dos líderes do ensino de qualidade do país. As vagas disponíveis para trabalhar no Grupo são destinadas a residentes do estado de Minas Gerais.

Segue a lista de cargos disponíveis para integrar o quadro de funcionários da empresa:

Analista de inteligência de mercado;

Disciplinaria;

Analista pedagógico história;

Auxiliar de biblioteca;

Controlador de material didático;

Digital Product Analyst;

Analista de conteúdo linguagens;

Analista de suporte e infraestrutura TI;

Revisor;

Analista pedagógico de inovação;

Analista de suporte pedagógico;

Telefonista;

Auxiliar de serviços gerais temporarios;

Coordenador de secretaria escolar;

Analista de Compliance;

Consultor pedagógico;

Analista de segurança e saúde ocupacional Pleno.

Algumas das oportunidades citadas acima e outras disponibilizadas pela empresa possuem regime de trabalho híbrido ou 100% home office.

A empresa ainda exige dos candidatos uma série de qualificações mínimas para assumir os cargos, tais como ensino superior completo na área pretendida ou curso semelhante, experiência na função, resistir no estado de Minas Gerais e outros a depender da função pretendida.

Como se candidatar

Para os profissionais interessados em participar do processo de seleção do Grupo Bernoulli, as inscrições devem ser realizadas através do link de participação.

Os profissionais que realizarem sua candidatura para trabalhar no Grupo Bernoulli, além de terem salários compatíveis com o mercado, terão a sua disposição uma série de vantagens, como auxílio alimentação, transporte e refeição, além de seguro de vida, plano de carreira, assistência médica e odontológica.

