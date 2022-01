Bilionários aumentam fortuna; saiba quanto

Crise e problemas financeiros em 2021? Esse pode até ter sido o cenário para a maioria dos brasileiros, mas esse certamente não é o caso das pessoas mais ricas do mundo – pelo contrário.

Para se ter uma ideia, a fortuna das 500 pessoas mais ricas cresceu mais de US$ 1 trilhão (sendo R$ 5,57 trilhões, pensando no real). Os dados são Bloomberg e foram divulgados pelo Brasil Econômico.

O valor é tanto de suas fortunas que chegou a US$ 8,4 trilhões (R$ 46,9 trilhões) – o valor é tanto que chega a quase o PIB (Produto Interno Bruto) de diversos países juntos, com exceção de China e Estados Unidos. Dá pra imaginar? Pode até parecer uma realidade paralela, mas sim, os dados são realmente reais.

Como isso é possível?

Você pode estar se perguntando como os mais ricos conseguiram tanto dinheiro, mas a a realidade é que só os 100 mais ricos já tinham fortuna que ultrapassava US$ 100 bilhões (R$ 557,9 bilhões, na conversão de dólar para real), sendo que esse seleto grupo conseguiu US$ 386 bilhões (R$ 2,15 trilhões) no ano passado.

Dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) revelam a desigualdade, já que era previsto que 75 milhões a mais de pessoas seriam consideradas em situação social de extrema pobreza. Enquanto uns acumulam fortunas, outros vivem com renda impossível de acreditar.

Confira abaixo o patrimônio e ganho apenas das seis pessoas mais ricas do mundo:

Elon Musk, da Tesla – patrimônio de US$ 270 bilhões (ganhou US$ 114 bilhões em 2021); Jeff Bezos, da Amazon – patrimônio de US$ 192 bilhões (ganhou US$ 2 bilhões em 2021); Bernard Arnault, da Louis Vuitton – patrimônio de US$ 178 bilhões (ganhou US$ 66,6 bilhões em 2021); Bill Gates, da Microsoft – patrimônio de US$ 138 bilhões (ganhou US$ 6,4 bilhões em 2021); Larry Page, do Google – patrimônio de US$ 128 bilhões (ganhou US$ 46 bilhões em 2021); Mark Zuckerberg, da Meta – patrimônio de US$ 125 bilhões (ganhou US$ 22 bilhões em 2021).

Como se pode ver, os bilionários tem em comum além do dinheiro, grandes empresas reconhecidas mundialmente. Para eles, a crise sanitária que o mundo inteiro enfrentou não causou impactos financeiros negativos, pelo contrário. A variação no preço de ações do milionários podem também ser parte do aumento de suas rendas no ano de 2021. Outro ponto incomum é que a maioria, entre os 6 mais ricos, investiu em tecnologia, com exceções como Bernard Arnault, mais voltado para consumo, com as famosas bolsas Louis Vuitton e outros itens da marca.