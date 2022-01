Biodiversidade: O que estudar sobre o tema 

A biodiversidade representa uma enorme variedade de espécies no mundo natural. Podemos citar como principais exemplos:

Animais,

Plantas,

Fungos,

Bactérias,

E protozoários.

Ao todo são milhões de espécies, cada uma delas com vários seres vivos. Para se ter uma ideia, existem ao menos 1,5 milhões de espécies registradas.

De acordo com especialistas, estima-se que para cada pessoa exista ao menos 165 milhões de insetos na Terra.

A biodiversidade é muito cobrada em vestibulares e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Acompanhe o artigo e fique por dentro do assunto.

Biodiversidade brasileira

A biodiversidade brasileira é muito explorada no Enem, sobretudo nas questões sociais e ambientais.

Sendo assim, foque seus estudos e revise tudo sobre a biodiversidade brasileira. Afinal, o país possui a maior biodiversidade do mundo.

Em síntese, o território brasileiro possui uma incrível variedade de biomas e espécies. Por isso, fique ligado em todos esses quesitos na preparação para os futuros exames.

Relações existentes entre as espécies

Outro ponto fundamental ao estudar a biodiversidade é focar nas relações que existem entre as espécies.

Pois, a presença de uma afeta diretamente diversas outras, deixando ainda mais interessante o estudo sobre a Terra e o meio ambiente como um todo.

Ações do seres humanos

As ações dos seres humanos no meio ambiente vem sendo muito discutido por governos, instituições ambientes, pessoas influentes, entre outros.

Afinal, as ações do homem são as principais responsáveis pela poluição do meio ambiente, impactando fortemente diversos ecossistemas.

Por conta disso, esses atos colaboram para a extinção de várias espécies. Além disso, afetam diretamente a qualidade do ar, da água, do solo, entre outros.

