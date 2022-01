Bloco do Silva é adiado em Salvador após aumento de casos da Covid-19 e H3N2

O Bloco do Silva, que iria acontecer em Salvador no dia 5 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, foi adiado. A decisão foi anunciada pela Feed Experience, organizadora do evento.

De acordo com a produção, o motivo do adiamento é o aumento de casos da Covid-19 e também de casos da H3N2. Os ingressos que já foram adquiridos serão válidos para a nova data, que ainda não foi divulgada.

A informação relacionada ao adiamento também vale para as capitais em que a turnê do Silva percorreria entre janeiro e fevereiro, dentre elas: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte.

A empresa não divulgou se há alguma política de reembolso para quem não quiser mais participar da festa.