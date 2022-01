BMD de verão: telejornal deste sábado (08) será transmitido diretamente da praia

O horário do almoço deste sábado (08) será no clima da alta estação. Isso porque o Bahia Meio-Dia (BMD) começa uma série de jornais especiais que serão apresentados diretamente da praia, até o final de fevereiro. A transmissão será feita do Estúdio de Verão da Rede Bahia, instalado em Vilas do Atlântico.