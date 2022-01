Bobó só de camarão? Aprenda a fazer versão do prato com frango

O bobó de camarão é queridinho no almoço de domingo, mas a receita também pode ser feita com outro ingrediente: o frango. Mais acessível e tão gostoso quanto o tradicional. A receita do site Panelinha ensina a fazer a versão do bobó de frango, com tempo de preparo de 1h. Serve quatro porções.

500 g de peito de frango sem pele e sem osso

500 g de mandioca descascada

1 pimentão vermelho

1 tomate maduro

1 cebola

3 dentes de alho

1 pimenta dedo-de-moça

½ xícara (chá) de leite de coco (cerca de 120 ml) de preferência caseiro

caldo de 1 limão

4 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de azeite de dendê

¼ de xícara (chá) de folhas de coentro

sal a gosto

1. Corte a mandioca em pedaços médios e transfira para uma panela de pressão. Cubra com água, regue com 1 colher (sopa) de azeite de oliva, tampe e leve ao fogo médio. Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 25 minutos.

2. Enquanto a mandioca cozinha, prepare os outros ingredientes: corte o frango em cubos médios de cerca de 2,5 cm, transfira para uma tigela e tempere com o caldo de limão; descasque e pique fino a cebola e o alho; lave, seque, retire as sementes e corte o pimentão e o tomate em cubinhos; lave e seque as folhas de coentro; retire as sementes e fatie fino a pimenta dedo-de-moça (para deixar o bobó mais apimentado, fatie com as sementes).

3. Após os 25 minutos, desligue o fogo e deixe toda a pressão sair antes de abrir a panela. Reserve a água do cozimento e transfira a mandioca para o copo do liquidificador. Junte 1 xícara (chá) da água do cozimento e bata até formar um creme liso. Reserve.

4. Leve ao fogo médio uma panela grande. Quando estiver quente, regue com 2 colheres (sopa) de azeite e doure os cubos de frango aos poucos, sem cobrir todo o fundo da panela – se colocar todos numa tacada só, em vez de selar e dourar, vão cozinhar no próprio líquido. Vire os cubos com uma pinça para dourar por igual. Transfira para outra tigela e repita com o restante do frango (não descarte o caldo de limão).

5. Mantenha a panela em fogo médio e faça a deglaçagem: regue com 1 xícara (chá) da água do cozimento da mandioca e o caldo de limão em que o frango foi temperado; misture bem, raspando os queimadinhos formados no fundo. Transfira esse caldo para a tigela com o frango, passando por uma peneira.

6. Diminua o fogo para baixo e, na mesma panela, adicione o azeite restante, a cebola e o pimentão. Refogue por 2 minutos, mexendo de vez em quando, até murchar. Junte o tomate e misture até desmanchar os cubinhos. Por último, adicione o alho e a pimenta dedo-de-moça. Refogue por mais 1 minuto.

7. Acrescente o creme de mandioca ao refogado e misture bem. Quando ferver, volte o frango (com o caldo) para a panela, misture e deixe cozinhar por cerca de 2 minutos. Junte o leite de coco, o azeite de dendê e misture bem. Prove e tempere com sal a gosto.