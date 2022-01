Boletim: Bahia registra mais 365 casos de Covid-19 e 15 mortes em 24 horas

Ainda de acordo com o boletim, já foram contabilizados 1.701.099 casos descartados e 271.377 em investigação. Os números representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta segunda.