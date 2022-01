Bolsonaro anuncia reajuste no piso salarial de professores da educação básica

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta quinta-feira (27), um reajuste no piso salarial de professores da educação básica. O aumento foi de 33,24%, passando de R$ 2.886 para R$ 3.845.

“É com satisfação que anunciamos para os professores da educação básica um reajuste de 33,24% do piso salarial. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal, desde o surgimento da Lei do Piso”, afirmou em publicação nas redes sociais.