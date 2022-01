Bolsonaro decide suspender reajuste salarial para policiais federais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (19) que o reajuste salarial que seria dado para os policiais federais está definitivamente suspenso. De acordo com o chefe do estado, o Governo Federal não vai dar mais o aumento prometido para profissionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

O presidente fez uma promessa para as pessoas dessa categoria ainda no final de dezembro do ano passado. De acordo com as informações de bastidores, ele teria feito isso em uma tentativa de se aproximar ainda mais desta categoria trabalhista. Analistas acreditam que ele conquistou simpatia de militares e isso teria sido decisivo para a vitória dele nas eleições de 2012.

Mas agora o que se sabe é que ele não vai cumprir essa promessa de reajuste. Em entrevista para a emissora Jovem Pan, Bolsonaro disse que o reajuste está suspenso. Ele disse isso justamente em um momento em que outras categorias também estavam começando a pedir por esse aumento é que o presidente só chegou a prometer o reajuste para os profissionais da polícia.

Mas ainda durante a entrevista para a Jovem Pan News TV, o presidente disse que todos os servidores serão “contemplados no Orçamento de 2023 com um merecido reajuste”. Ele não deu mais detalhes sobre qual seria o nível desse aumento. Apenas se limitou a dizer que o Governo Federal calculou a rota neste sentido.

Na verdade, Bolsonaro defende que se deixe um espaço no orçamento para que exista uma possibilidade de aumento para esses servidores. Mas ele mesmo diz que ainda não sabe se vai sancionar ou vetar essa proposta. Pelo que se sabe até aqui, a ala do Ministério da Economia prefere que ele vete esse trecho.

Preocupação com o orçamento

A avaliação de dentro do Ministério da Economia é que não há mais espaço para tantos reajustes de uma só vez. De acordo com informações de bastidores, eles imaginavam que daria para praticar um aumento se este acontecesse para apenas uma categoria.

Mas acontece que o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter prometido esse reajuste apenas para os policiais, acabou fazendo com que os trabalhadores de outras áreas também começassem a pedir pelos aumentos.

Manifestação em Brasília

E eles começaram a pedir mesmo. Nesta quarta-feira (19), por exemplo, um grupo com cerca de 200 servidores federais se uniram em um protesto na frente da sede do Banco Central (BC). Isso aconteceu em Brasília.

Com faixas de protestos, eles pediram esse aumento e avisaram que esse primeiro movimento foi apenas um primeiro passo em busca de uma greve geral caso o Governo Federal não pague o que eles estão pedindo.

Não se sabe ainda se essa decisão de Bolsonaro de não dar o aumento para os policiais federais mudou alguma coisa no pensamento desses servidores federais. Em Brasília, neste momento o clima ainda é de cautela.

Reajuste de olho nas eleições

Por mais que negue, informações de bastidores dão conta de que o Governo Federal está de olho nas eleições. E qualquer movimento na direção de aumento de salário ou não para os trabalhadores poderia ser decisivo para a campanha eleitoral deste ano.