BOMBA: vazamento de dados do Pix é confirmado

O Banco Central confirmou que, de fato, dados foram vazados do Pix, por isso, é importante ficar atento para não cair em golpes. A falha foi encontrada de 3 e 5 de dezembro de 2021 e as informações estavam no controle do Acesso Soluções de Pagamento S.A. (Acesso)

O que aconteceu?

O BC afirmou que vazamento do Pix ocorreu “em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição de pagamento”.

Mesmo assim não é necessário se preocupar com furto direto, com descoberta de senhas. “As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outros dados financeiros”, declarou.

E também explicou o motivo de falar abertamente sobre essa falha no Pix.“Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação”, disse o BC.

As informações são do portal Metrópoles.

Veja também: ‘Golpe do delivery’: saiba como se proteger

Quais dados foram vazados?

O BC afirmou que nenhum dado referente a senhas e acessos vazaram, o vazamento se refere apenas a informações cadastrais, como:

nome do usuário;

CPF;

instituição de relacionamento;

número de agência.

Sendo assim, não é preciso sair mudando todas as suas senhas ou pedindo para que cartões sejam cancelados. Veja abaixo como descobrir se os seu dados vazaram ou não.

Tive os dados da chave Pix vazados. O que eu devo fazer?

De forma prática não há uma atitude específica, a recomendação é se atentar para o fato que os criminosos podem tentar passar golpes e lucrar com isso, uma possibilidade seria ligar para você se passando pelo banco.

Outro golpe muito comum, e agora facilitado pelo vazamento, é ligar com todas as informações e dizer que o seu cartão foi clonado. Na sequência te pedirem para ligar para o banco quando na realidade a linha é interceptada e a solicitação de entrega de um cartão para um suposto funcionário do banco é golpe.

Como se os meus dados foram vazados?

O BC alertou que os clientes que tiveram os dados expostos devem ser avisados ou pelo aplicativo ou pelo internet banking do banco que possuem relacionamento.

Desta forma, vale lembrar que você deve descartar qualquer outro tipo de contato com está informação como por telefone, mensagem de texto ou e-mail.

Prestar atenção em notícias como está pode ser fundamental para se proteger, confira outras informações clicando aqui.