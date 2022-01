Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu em rio em Jequiá da Praia

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) concluiu nesta sexta-feira, 28, as buscas pelo homem de 37 anos que se afogou na manhã da última quarta-feira (26) no rio Jequiá, na ponte da antiga Usina Sinimbu, no município de Jequiá da Praia, Litoral Sul do estado. Segundo a assessoria da corporação, uma guarnição com…

Ascom CBM/AL

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) concluiu nesta sexta-feira, 28, as buscas pelo homem de 37 anos que se afogou na manhã da última quarta-feira (26) no rio Jequiá, na ponte da antiga Usina Sinimbu, no município de Jequiá da Praia, Litoral Sul do estado.

Segundo a assessoria da corporação, uma guarnição com cinco militares foi enviada ontem ao local, mas sem sucesso interrompeu as buscas ao anoitecer, retomando-as no dia de hoje.

As condições nas quais o homem – que não teve a identidade confirmada – teria entrado no rio não foram esclarecidas, mas populares comunicaram que desde que mergulhou ele não foi mais visto.

O corpo do homem foi encontrado já em estado de rigidez e, após ser retirado da água, deixado aos cuidados de uma guarnição da Polícia Militar, que acionou a perícia do Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML).