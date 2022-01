Bombeiros fazem parto dentro de casa no bairro de Massaranduba

Bombeiros do 12° Grupamento de Bombeiros Militar (12°GBM/Salvar) fizeram um parto na madrugada de domingo (9), no bairro de Massaranduba, na baixa do Petróleo.

Os militares foram acionados pela Central de Comunicações e, quando chegaram à casa da mulher, encontraram ela com o bebê coroando (quando já é possível visualizar a saída da cabeça da criança).