Boninho divulgou um vídeo com mais spoilers do “BBB 22” na manhã desta quinta-feira (13), mas o que chamou atenção foi um detalhe que “vazou” no vídeo. Ao fazer um giro para mostrar as mãos de alguns participantes, o diretor mostrou rapidamente algumas imagens da nova casa.

O iBahia que não é bobo nem nada, já separou as fotos para você conferir. Veja: