Boninho libera debates políticos no ‘BBB 22’: ‘Podem falar o que quiserem’

Pouco tempo antes da estreia do “Big Brother Brasil 22”, Boninho, diretor da atração, colocou um fim no mito sobre assuntos proibidos dentro do reality show. Através das redes sociais, neste domingo (16), ele explicou que os assuntos entre os participantes não são censurados ou limitados.

“Eles podem falar o que eles quiserem, eles podem falar de política, de qualquer outra marca, podem falar sobre a vida deles e até podem falar besteira. A gente nunca interfere com isso”, explicou.

“Portanto, naqueles monitores que existem na casa, que de vez em quando vocês conseguem ver, não tem a palavra mudar de assunto, porque mudar de assunto é um problema que eles têm que saber entre eles. O que acontece? o que temos? Temos sim um painel informando quando eles têm que fazer alguma ação, trocar bateria, ir ao confessionário, ir à despensa. E isso eles gostam”, completou o diretor.