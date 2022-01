‘Bora ali?’ para maiores de 18: confira seis motéis para curtir em Salvador

O motel é, muitas vezes, a primeira opção para quem precisa de um local para curtir algo mais íntimo com uma pessoa nova. É um bom refúgio também para quem quer variar de local com uma pessoa de longa data. Em casal ou em conjunto, em algum momento eles serão necessários.

O soteropolitano Drive-In Box Executive, localizado no Jardim das Margaridas, próximo ao Salvador Norte Shopping, chega para oferecer segurança e preço acessível aos casais que queiram aproveitar o carro de uma forma, digamos, diferente. O drive-in dispõe de 31 boxes com banheiro privativo, serviço de garçom e cadeira erótica

Foto: Reprodução / Instagram

Ótima opção para quem busca um ambiente original, pois ele oferece suítes temáticas, com destaque para a suíte Gruta Azul, que realmente tem uma gruta azul na decoração do ambiente. Além da originalidade, o Del Rey também oferece um cardápio excelente para curtir a noite com seu(s) parceiros (as). Outro ponto de destaque é a localização discreta.