‘Bora ali?’: veja três drinks para experimentar no verão de Salvador

O Verão chegou na capital baiana, e uma boa forma de aproveitar a época mais quente do ano é acompanhado por bons drinks! Pensando nisso, o “Bora ali?” desta semana vai te apresentar três drinks originais para experimentar nesse verão, além de te mostrar onde encontrá-los em Salvador!

Começando nossa lista com o Pagogin, drink que leva gin, geleia de pimenta, tangerina, soda e espuma de Gengibre. Para finalizar, ele ainda leva pimenta rosa e manjericão por cima. O Pagogin foi batizado em homenagem ao evento de mesmo nome e você só encontra no Bar Gin.

A nossa segunda indicação de drink é irresistíve. O Breaking Bad leva: Gin “infusionado” no morango, chá de flor de borboleta e xarope de canela. Quem escolher esse drink ainda pode adicionar limão a gosto e ter uma surpresa com a mudança de cor que irá ocorrer. Você só encontra esse drink original no Pitaya Drink Bar.