Boticário lança sua primeira campanha para impulsionar mulheres do cenário gamer

O Boticário acaba de anunciar o seu apoio à equipe feminina de eSports da Black Dragons, principal organização de e-sports no país. Com parceria de longo prazo, a marca busca fortalecer a presença das mulheres no cenário gamer, assim como estreitar a presença da marca na comunidade como parte da sua estratégia de negócio.

Ao perceber a força e resiliência das jogadoras, o Boticário se uniu ao time e iniciou uma parceria que contará com iniciativas cocriadas e relevantes para as atletas, que entendem as suas necessidades visando dar ainda mais visibilidade e impulsioná-las, além de criar também uma intersecção entre o universo dos games e da beleza.

“Ao conhecermos um pouco mais sobre a história da equipe feminina da Black Dragons, identificamos que é a paixão que move as gamers, mesmo diante de tantos obstáculos, o que conecta com a essência da marca. Assim, pensamos em uma maneira de estarmos mais presentes como impulsionadores dessa paixão. Acreditamos que apoiar um time com forte representação feminina tem um papel relevante para contribuir com um segmento de e-sports cada vez mais igualitário”, diz Renata Gomide, diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Segundo Pesquisa Game Brasil (PGB) 2021, sobre comportamento, consumo e tendências dos gamers na América Latina, 72% da população brasileira é gamer e mais da metade é composta por mulheres. “Somos uma marca de cosméticos que conversa com as mulheres há muito tempo. Sabemos os desafios a que somos submetidas todos os dias. Acolher mulheres que buscam seus sonhos com tamanha garra, é uma oportunidade de nos aproximarmos por meio de um propósito maior”, afirma Renata.