Box Braids: entenda como hidratar seu cabelo com tranças

Para aquelas que estão em transição a trança se torna uma ótima alternativa, mas o que as cacheadas não sabem é que o cabelo embaixo do jumbo pode acabar precisando de mais cuidados do que o normal. Pensando nisso, o iBahia vai te ensinar como hidratar suas madeixas mesmo com as tranças.

O processo que deve ser feito com mais frequência para aquelas que tem tranças também pode e deve ser feito para toso os tipos de cabelo. Antes de tudo, lave bem o cabelo com shampoo anti resíduos, aplique a máscara de hidratação principalmente na raiz, seguindo para o alongamento, na sequência use um óleo de nutrição. Como um bom cronograma capilar, no outro dia faça aplicação de uma máscara reconstrutora.

Para manter a beleza dos fios quando tirar as tranças é recomendado a criação de um cronograma capilar. O processo que envolve uma rotina de cuidados especiais com os fios composto por três etapas: hidratação, nutrição e reconstrução. Para isso é importante buscar um dermatologista para entender o seu tipo de fio e a necessidade do cabelo.