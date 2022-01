Brasil atinge marca de 200 mil casos em 24 horas pela primeira vez na pandemia

Nesta quarta-feira (19), o Brasil registrou o número recorde 205.310 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Com as ocorrências, o país atingiu a marca de 23.420.861 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia.

Dentre os estados que mais registraram casos nesta quarta estão Rio de Janeiro, com mais de 69 mil ocorrências; Minas Gerais, com mais de 27 mil; e Rio Grande do Sul, com mais de 21 mil casos da doença.