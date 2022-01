Brasil registra recorde de casos de Covid-19 desde o início da pandemia

O Brasil registrou nesta terça-feira (18) o recorde de casos de Covid-19 no país. Ao todo foram 132.254 casos registrados da doença nas últimas 24 horas. Já são 23.215.551 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +575%, indicando tendência de alta nos casos da doença.

Ante de desta terça, a pior marca do país era de 125.053 novos casos em 24 horas, em 18 de setembro de 2021. Na época, o número teve influência de mais de 100 mil registros represados do Rio de Janeiro, mas que foram incluídos no mesmo dia.