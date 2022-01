Brasil tem mais de 100 concursos públicos abertos nesta segunda-feira (17)

Nesta segunda-feira (17), pelo menos 100 concursos públicos estão abertos no Brasil. Ao todo, são mais de 220 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

O maior salário está na Universidade Federal do Rio Grande do (UFRN), chegando a R$ 20.988,01. Entre os concursos federais com inscrições abertas estão: IBGE, Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, Pesquisa Energética e Ministério da Economia.