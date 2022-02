Brasil tem mais de 150 concursos públicos com inscrições abertas; veja lista

Prefeitura de Guarulhos (SP) 4/2/2022 50 R$ 2.089,23 médio Guarulhos São Paulo Edital Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR) 31/01/2022 35 R$ 18.358,89 médio e superior Cruzeiro do Oeste Paraná Edital Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (RioSaúde) 31/01/2022 72 R$ 1.687,01 médio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 31/01/2022 5 R$ 5.801,50 superior Belo Horizonte e Sabará Minas Gerais Edital Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) 31/01/2022 3 R$ 2.619,54 técnico Ceará Ceará Edital Polícia Militar de São Paulo 31/01/2022 90 médio São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé (SP) 31/01/2022 R$ 3.128,00 fundamental, médio e superior Bom Sucesso de Itararé São Paulo Edital Prefeitura de Campestre de Goiás (GO) 31/01/2022 96 R$ 2.814,31 fundamental e superior Campestre de Goiás Goiás Edital Prefeitura de Capetinga (MG) 31/01/2022 8 R$ 2.262,52 médio e superior Capetinga Minas Gerais Edital Prefeitura de Carmo (RJ) 31/01/2022 21 R$ 8.000,00 fundamental, médio e superior Carmo Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Itapejara D’Oeste (PR) 31/01/2022 6 R$ 14.057,85 fundamental, médio e superior Itapejara D’Oeste Paraná Edital Prefeitura de Júlio Borges (PI) 31/01/2022 25 R$ 2.100,00 superior Júlio Borges Piauí Edital Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) 31/01/2022 6 R$ 3.595,77 médio e superior Lençóis Paulista São Paulo Edital Prefeitura de Macatuba (SP) 31/01/2022 13 R$ 4.525,10 fundamental, médio e superior Macatuba São Paulo Edital Prefeitura de Mineiros (GO) 31/01/2022 108 R$ 3.565,61 fundamental e superior Mineiros Goiás Edital Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) 31/01/2022 27 R$ 5.000,00 médio, técnico e superior Monte Azul Paulista São Paulo Edital Prefeitura de Monte Negro (RO) 31/01/2022 51 R$ 3.174,86 fundamental e superior Monte Negro Rondônia Edital Prefeitura de Nova Guarita (MT) 31/01/2022 11 R$ 11.500,00 fundamental, médio e superior Nova Guarita Mato Grosso Edital Prefeitura de Oratórios (MG) 31/01/2022 18 R$ 1.884,83 médio e superior Oratórios Minas Gerais Edital Prefeitura de Ouro Verde (SP) 31/01/2022 9 R$ 2.161,68 fundamental, médio e superior Ouro Verde São Paulo Edital Prefeitura de Rio Negrinho (SC) 31/01/2022 6 R$ 1.522,28 fundamental Rio Negrinho Santa Catarina Edital Prefeitura de Sabará (MG) 31/01/2022 13 R$ 3.442,04 técnico e superior Sabará Minas Gerais Edital Prefeitura de Salinas da Margarida (BA) 31/01/2022 94 R$ 20.000,00 fundamental, médio e superior Salinas da Margarida Bahia Edital Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) 31/01/2022 24 R$ 1.695,82 médio e superior Santa Cruz do Rio Pardo São Paulo Edital Prefeitura de São Tomé (PR) 31/01/2022 7 R$ 1.179,62 alfabetizado São Tomé Paraná Edital Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) 31/01/2022 10 RS 4.599,13 superior Vitória Espírito Santo Edital Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 31/01/2022 16 R$ 4.180,66 médio e superior Dourados Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Cumaru do Norte (PA) 28/02/2022 24 R$ 1.550,00 médio Cumaru do Norte Paraná Edital Instituto Sagaz (RN) 25/02/2022 129 R$ 4.000,00 fundamental, médio e superior Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Edital Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil 24/02/2022 172 R$ 10.300,87 médio e superior Foz do Iguaçu Paraná Edital Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 24/02/2022 45 R$ 4.180,66 médio e superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Carauari (AM) 23/02/2022 443 R$ 12.000,00 fundamental, médio e superior Carauari Amazonas Edital Prefeitura de Perobal (PB) 22/02/2022 7 R$ 3.044,09 fundamental, médio e superior Perobal Paraná Edital Câmara Municipal de Piracicaba (SP) 21/02/2022 7 R$ 4.105,87 fundamental Piracicaba São Paulo Edital Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 21/02/2022 701 R$ 10.754,11 médio e superior Macapá Amapá Edital Ministério Público do Estado de Pernambuco 21/02/2022 15 R$ 30.404,42 superior Pernambuco Pernambuco Edital Prefeitura de Glória de Dourados (MS) 21/02/2022 81 R$ 15.678,00 fundamental, médio e superior Glória de Dourados Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) 20/12/2022 7 R$ 14.000,00 médio e superior Pimenta Bueno Roraima Edital Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) 20/03/2022 3 R$ 5.143,54 superior Parnaíba Piauí Edital Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) 20/02/2022 85 R$ 3.280,26 fundamental, médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Prefeitura de São Bento do Sul (SC) 20/02/2022 25 R$ 14.810,76 fundamental, médio e superior São Bento do Sul Santa Catarina Edital Prefeitura de São Gonçalo (RJ) 20/02/2022 40 R$ 3.506,47 médio São Gonçalo Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Guabiju (RS) 2/2/2022 5 R$ 2.901,24 fundamental, médio e superior Guabiju Rio Grande do Sul Edital Defensoria Pública do Paraná 18/02/2022 4 R$ 16.587,80 superior Paraná Paraná Edital Prefeitura de Areia (PB) 18/02/2022 235 R$ 3.224,00 fundamental, médio e superior Areia Paraíba Edital Prefeitura de Ipatinga (MG) 18/02/2022 76 R$ 1.550,00 médio Ipatinga Minas Gerais Edital Prefeitura de Sousa (PB) 18/02/2022 10 R$ 1.100,00 médio Sousa Paraíba Edital Prefeitura de Tavares (PB) 18/02/2022 60 R$ 4.000,00 fundamental, médio e superior Tavares Paraíba Edital Prefeitura de Tavares (PB) 18/02/2022 56 R$ 4.000,00 fundamental, médio e superior Tavares Paraíba Edital Prefeitura de Witmarsum (SC) 18/02/2022 30 R$ 19.754,24 fundamental, médio e superior Witmarsum Santa Catarina Edital Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU) 18/02/2022 1.500 R$ 4.975,43 médio e superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Polícia Militar do Rio Grande do Norte 17/02/2022 78 R$ 9.392,35 superior Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Edital Prefeitura de Bandeirante (SC) 17/02/2022 7 R$ 6.209,16 fundamental, médio e superior Bandeirante Santa Catarina Edital Prefeitura de Martins Soares (MG) 17/02/2022 42 R$ 2.500,00 fundamental, médio e superior Martins Soares Minas Gerais Edital Prefeitura de Monte Formoso (MG) 17/02/2022 76 R$ 7.000,00 fundamental, médio e superior Monte Formoso Minas Gerais Edital Prefeitura de Rio Claro (SP) 17/02/2022 40 R$ 1.749,35 médio Rio Claro São Paulo Edital Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco 17/02/2022 77 R$ 4.590,00 médio e superior Pernambuco Pernambuco Edital Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 17/02/2022 9 R$ 20.530,01 superior Uberlândia Minas Gerais Edital Fundação Universidade de Brasília (FUB) 15/02/2022 174 R$ 4.180,66 médio e superior Brasília Distrito Federal Edital Guarda Municipal de Sobral (CE) 15/02/2022 33 R$ 2.266,53 médio Sobral Ceará Edital Prefeitura de Manaus (AM) 15/02/2022 2001 R$ 13.867,91 fundamental, médio e superior Manaus Amazonas Edital Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) 15/02/2022 44 R$ 7.244,49 fundamental, médio e superior Santana de Parnaíba São Paulo Edital Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (AM) 15/02/2022 2001 R$ 13.867,91 fundamental, médio e superior Manaus Amazonas Edital Universidade Federal do Pará (UFPA) 15/02/2022 65 R$ 4.180,66 médio e superior Pará Pará Edital Assembleia Legislativa do Maranhão 14/02/2022 66 R$ 14.178,80 médio e superior São Luís Maranhão Edital Cia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco) 14/02/2022 360 R$ 7.613,90 fundamental, médio e superior Presidente Prudente (SP) Sâo Paulo Edital Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV- SP) 14/02/2022 835 R$ 9.341,97 médio, técnico e superior São Paulo São Paulo Edital Faculdade de Tecnologia de Santana de Parnaíba (Fatec) 14/02/2022 1 R$ 31,03/hora superior Santana de Parnaíba São Paulo Edital Faculdade de Tecnologia Shunji Nishimura (Fatec) 14/02/2022 1 R$ 31,03/hora superior Pompeia São Paulo Edital Fundação para o Vestibular da Unesp (Fundação Vunesp) 14/02/2022 1 R$ 2.239,87 médio São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Itambé (PE) 14/02/2022 249 R$ 7.881,20 fundamental, médio e superior Itambé Pernambuco Edital Prefeitura de Lagoa Santa (MG) 14/02/2022 169 R$ 4.680,46 fundamental, médio e superior Lagoa Santa Minas Gerais Edital Prefeitura de Mangaratiba (RJ) 14/02/2022 647 R$ 2.121,62 fundamental, médio, técnico e superior Mangaratiba Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Surubim (PE) 14/02/2022 73 R$ 1.550,00 médio Surubim Pernambuco Edital Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul 14/02/2022 80 R$ 8.500,00 médio e superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Marinha 13/02/2022 20 R$ 1.574,12 médio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Dores de Campos (MG) 11/03/2022 144 R$ 10.425,63 fundamental, médio e superior Dores de Campos Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo (MT) 11/02/2022 2 R$ 7.015,79 superior Peixoto de Azevedo Mato Grosso Edital Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) 11/02/2022 5 R$ 9.352,99 superior Balneário Camboriú Santa Catarina Edital Prefeitura de Cajamar (SP) 11/02/2022 30 R$ 6.983,80 fundamental, médio e superior Cajamar São Paulo Edital Prefeitura de Comercinho (MG) 11/02/2022 22 R$ 5.034,52 médio e superior Comercinho Minas Gerais Edital Universidade de São Paulo (USP) 11/02/2022 1 R$ 1.918,72 superior São Paulo São Paulo Edital Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) 11/02/2022 1 R$ 10.746,66 superior Botucatu São Paulo Edital Prefeitura de Crixás (GO) 10/02/2022 251 R$ 3.000,00 fundamental, médio e superior Crixás Goiás Edital Câmara Municipal de Itapejara D’Oeste (PR) 10/02/2022 3 R$ 3.542,85 fundamental, médio e superior Itapejara D’Oeste Paraná Edital Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 10/02/2022 136 R$ 11.505,45 superior Brasília e Rio de Janeiro Distrito Federal e Rio de Janeiro Edital Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) 10/02/2022 28 R$ 14.148,25 médio e superior Canoas Rio Grande do Sul Edital Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas (MG) 10/02/2022 3 R$ 4.942,72 fundamental, médio e superior Três Pontas Minas Gerais Edital Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 10/02/2022 51 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Franca (SP) 10/02/2022 R$ 4.764,62 fundamental, médio e superior Franca São Paulo Edital Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC) 10/02/2022 25 R$ 1.691,86 fundamental Governador Celso Ramos Santa Catarina Edital Prefeitura de Rio Claro (SP) 10/02/2022 52 R$ 4.678,67 superior Rio Claro São Paulo Edital Prefeitura de Santos (SP) 10/02/2022 115 R$ 2.154,71 médio e superior Santos São Paulo Edital Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) 10/02/2022 17 R$ 12.368,94 fundamental, médio e superior Vargem Grande do Sul São Paulo Edital Secretaria de Estado da Fazenda do Pará 10/02/2022 200 R$ 15.076,58 superior Pará Pará Edital Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB) 09/03/2022 20 R$ 12.213,70 superior João Pessoa Paraíba Edital Prefeitura de Lapa (PR) 09/02/2022 R$ 5.007,75 fundamental, médio e superior Lapa Paraná Edital Prefeitura de São José do Jacuri (MG) 09/02/2022 21 R$ 2.500,00 médio e superior São José do Jacuri Minas Gerais Edital Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) 09/02/2022 1 R$ 10.746,66 superior Bauru São Paulo Edital Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) 08/02/2022 1 R$ 10.746,66 superior Araraquara São Paulo Edital Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) 07/03/2022 35 R$ 8.912,97 médio e superior Goiás Goiás Edital Banco da Amazônia 07/02/2022 1158 R$ 3.490,88 médio e superior vários estados vários estados Edital Corpo de Bombeiros do Acre 07/02/2022 153 R$ 4.344,22 superior Acre Acre Edital Prefeitura de Jaraguari (MS) 07/02/2022 30 R$ 7.792,48 fundamental, médio e superior Jaraguari Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Lavrinhas (SP) 07/02/2022 22 R$ 2.669,55 médio e superior Lavrinhas São Paulo Edital Prefeitura de Moreno (PE) 07/02/2022 217 R$ 3.504,60 médio e superior Moreno Pernambuco Edital Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) 07/02/2022 12 R$ 1.803,34 médio Santana de Parnaíba São Paulo Edital Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES) 07/02/2022 124 R$ 10.630,79 fundamental, médio e superior Venda Nova do Imigrante Espírito Santo Edital Universidade Federal do ABC (UFABC) 07/02/2022 1 R$ 9.616,18 superior Santo André São Paulo Edital Amazul – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A 06/03/2022 140 R$ 7.506,47 médio e técnico várias cidades São Paulo e Rio de Janeiro Edital Conselho Regional de Biologia da 4º Região 06/03/2022 5 R$ 7.360,52 médio, técnico e superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – Médicos pelo Brasil 06/02/2022 4.652 R$ 12.600,00 superior todo o país todo o país Edital Prefeitura de Nazarezinho (PB) 06/02/2022 36 R$ 2.000,00 médio e superior Nazarezinho Paraíba Edital Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 06/02/2022 10 R$ 9.400,00 superior Aracaju Sergipe Edital Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) 04/03/2022 28 R$ 7.352,93 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Aeronáutica 04/02/2022 834 médio várias cidades vários estados Edital Prefeitura de Águas Mornas (SC) 04/02/2022 R$ 3.425,36 fundamental, médio e superior Águas Mornas Santa Catarina Edital Prefeitura de Damolândia (GO) 04/02/2022 13 R$ 1.100,00 superior Damolândia Goiás Edital Prefeitura de Monte Formoso (MG) 04/02/2022 16 R$ 1.550,00 médio Monte Formoso Minas Gerais Edital Prefeitura de Nonoai (RS) 04/02/2022 6 R$ 1.550,00 médio Nonoai Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Palhoça (SC) 04/02/2022 60 R$ 10.528,36 fundamental, médio e superior Palhoça Santa Catarina Edital Prefeitura de Rio Branco (MT) 04/02/2022 72 R$ 1.276,15 fundamental, médio e superior Rio Branco Mato Grosso Edital Prefeitura de São José dos Ausentes (RS) 04/02/2022 111 R$ 3.937,80 fundamental, médio e superior São José dos Ausentes Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) 04/02/2022 11 R$ 11.612,86 fundamental, médio e superior São Miguel da Boa Vista Santa Catarina Edital Prefeitura de Triunfo (PE) 04/02/2022 30 R$ 2.000,00 médio e superior Triunfo Pernambuco Edital Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco 04/02/2022 200 R$ 3.900,00 superior Pernambuco Pernambuco Edital Serviço Social Autônomo Paranacidade 04/02/2022 14 R$ 8.314,00 médio e superior Paraná Paraná Edital Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 04/02/2022 39 R$ 4.472,64 superior Pernambuco Pernambuco Edital Prefeitura de Malta (PB) 03/03/2022 26 R$ 3.639,57 médio e superior Malta Paraíba Edital Aeronáutica 03/02/2022 237 médio Guaratinguetá São Paulo Edital Câmara Municipal de Barbacena (MG) 03/02/2022 15 R$ 5.290,91 fundamental, médio e superior Barbacena Minas Gerais Edital Polícia Militar do Ceará 03/02/2022 50 R$ 6.787,18 superior Ceará Ceará Edital Prefeitura de Belo Horizonte (MG) 03/02/2022 14 R$ 15.022,52 superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Prefeitura de Botuverá (SC) 03/02/2022 3 R$ 1.912,14 alfabetizado Botuverá Santa Catarina Edital Prefeitura de Itapiranga (SC) 03/02/2022 5 R$ 5.802,09 fundamental, médio e superior Itapiranga Santa Catarina Edital Prefeitura de Praia Grande (SP) 03/02/2022 170 R$ 1.960,65 médio Praia Grande São Paulo Edital Prefeitura de Santa Rosa do Purus (AC) 03/02/2022 1 R$ 3.000,00 superior Santa Rosa do Purus Acre Edital Prefeitura de Senador Canedo (GO) 03/02/2022 768 fundamental, médio e superior Senador Canedo Goiás Edital Prefeitura de Vargeão (SC) 03/02/2022 1 R$ 2.380,99 fundamental Vargeão Santa Catarina Edital Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 03/02/2022 460 R$ 2.669,55 superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Itabira (MG) 02/03/2022 7 R$ 3.957,31 médio e superior Itabira Minas Gerais Edital Prefeitura de Arceburgo (MG) 02/03/2022 81 R$ 3.016,70 fundamental, médio e superior Arceburgo Minas Gerais Edital Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2022 02/02/2022 192 R$ 4.200,00 médio todos os estados todos os estados Edital Prefeitura de Paranhos (MS) 02/02/2022 3 R$ 5.138,91 superior Paranhos Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Queluz (SP) 02/02/2022 80 R$ 3.239,96 fundamental, médio e superior Queluz São Paulo Edital Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres (PI) 02/02/2022 12 R$ 1.800,00 superior Santa Cruz dos Milagres Piauí Edital Prefeitura de Vieiras (MG) 02/02/2022 1 R$ 1.212,00 médio Vieiras Minas Geras Edital Controladoria Geral da União (CGU) 01/02/2022 375 R$ 19.197,06 superior Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal Edital Polícia Civil do Amazonas 01/02/2022 362 R$ 20.449,05 superior Amazonas Amazonas Edital Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) 01/02/2022 7 R$ 2.442,55 fundamental e superior Araçoiaba da Terra São Paulo Edital Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) 01/02/2022 5 R$ 34,42/hora médio e superior Cordilheira Alta Santa Catarina Edital Prefeitura de Surubim (PE) 01/02/2022 84 R$ 1.613,33 médio e superior Surubim Pernambuco Edital









Fonte: iBahia