Brenntag abre vagas de emprego e estágio; veja cargos

A Brenntag, líder global em distribuição de produtos químicos, está com novas vagas para o Estado de São Paulo e Santa Catarina. Confira as oportunidades e todos os requisitos necessários para se inscrever, a seguir!

Brenntag anuncia novas oportunidades para São Paulo e Santa Catarina

A Brenntag, líder mundial em distribuição de produtos químicos, fundada em 1874, possui um portfólio amplo com produtos e ingredientes que atendem consumidores nacionais e internacionais. Atualmente, a empresa possui mais de quinze mil colaboradores, que juntos com a empresa oferecem as melhores experiências para seus clientes.

Veja, abaixo, as funções disponíveis para ocupação e todos os requisitos exigidos:

Operadores de Manutenção Elétrica;

Estagiário em Business Intelligence.

Para o cargo de Estágio, os candidatos ficarão responsáveis pela manutenção e atualização de planilhas, implementação e mapeamento de Supply Chain, garantir o bom funcionamento MRP e realizar o suporte de implementação no processo MRP. É imprescindível residir no Estado de São Paulo e estar cursando nível superior a partir do quinto semestre, além de conhecimento avançado em Excel e Dashboard.

Na função de Operadores de Manutenção Elétrica, os selecionados realizam a manutenção mecânica e acompanham a execução de serviços terceirizados, além de monitorar a calibração dos equipamentos e atualizar relatórios. Para se candidatar é necessário técnico completo em manutenção Elétrica, possuir certificação NR10 e residir em Santa Catarina.

Veja também: Oceaneering abre NOVOS empregos; veja cargos

Como se candidatar

Para fazer parte do time de colaboradores Brenntag, os profissionais deverão preencher seu currículo profissional através do site de inscrições.

Gostou das informações? Acompanhe sempre o Notícias Concursos!