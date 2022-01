Briga e confusão: Christian e Ravi trocam socos em ‘Um Lugar ao Sol’

Parece que a amizade de Christian e Ravi vai ficar ainda mais abalada nos próximos capítulos da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Isso porque, os dois terão uma briga feia e trocarão socos por causa de Lara. As informações são da colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Tudo começará quando a cozinheira der um ponto final no relacionamento com Christian, depois de descobrir que ele ainda estava casado com Bárbara (Alinne Moraes). Ao saber do ocorrido, Ravi ficará ao lado da amiga e o irmão de Renato, inconformado, insistirá em procurar Lara.