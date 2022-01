Brothers relembram edições anteriores do BBB: ‘será que estamos flopando?’

Enquanto aguardavam o começo da festa nesta sexta-feira (28), os participantes do BBB 22 comentaram sobre situações marcantes ao longo da história do reality.

Após citarem o triângulo amoroso de Alemão, Fani e Íris do BBB 7 e as malas de Tina jogadas na piscina no BBB 2, os brothers se perguntaram se estavam dando audiência para a emissora.

“Será que a gente tá flopando?”, indagou Linn.

“É cool ser flopado”, ameniza Tiago.

“Eu não entrei no BBB para flopar”, rebateu Jade.

“Tem que ter o paredão Manu e Prior. Será que vai ser entre a Jade e Scooby?”, brincou Tiago, citando a disputa entre Manu Gavassi e Felipe Prior no BBB 20, que bateu recorde mundial, ultrapassando 1.5 milhão de votos.