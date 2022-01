Brunna Gonçalves revela que levou roupa com perfume da esposa Ludmilla: ‘Vou chorar’

Na noite desta quarta-feira (19), no “Big Brother Brasil 22”, Brunna Gonçalves contou que levou para o confinamento uma roupa com o perfume de Ludmilla para tentar matar um pouco da saudade da mulher. Numa conversa no quarto com Naiara Azevedo, a bailarina e influenciadora falou que passou muito perfume de Lud na peça e a deixou na mala.

E se a bailarina sente saudade de um lado, a cantora também está sofrendo com a falta da amada de outro. O reality show estreou na segunda (17) mas Lud já até escreveu uma música falando sobre a distância de Brunna. A faixa 212 (Two One Two), nome do perfume da influenciadora, já será lançada na próxima semana.