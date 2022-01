Brunna Gonçalves vira meme ao observar Vyni enaltecer Anitta; veja vídeo

Mais uma torta de climão saiu do forno no “Big Brother Brasil 22”. Os participantes da casa mais vigiada do Brasil conversavam na sala quando Rodrigo e Vyni entraram no assunto Anitta e enalteceram a “Girl From Rio”. Rapidamente a reação de Brunna Gonçalves viralizou na web.

“É um orgulho nacional”, iniciou o participante cearense deixando a esposa de Ludmilla com cara de tacho.

“O que vem de fora pro Brasil a gente tende a valorizar mais e quando a gente tem uma coisa aqui dentro acaba que a gente não valoriza, que critica, diz que é vulgar. Mas a Anitta provou por a+b que existe ela, existe a música no Brasil antes e depois de Anitta”, completou o fã da poderosa.

A reação de Brunna não passou despercebida pelos internautas e seu nome foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Rodrigo e Vyni os maiores Anitters da edição. Eu gritei com a cara da Bruna”, comentou um usuário. “Bruna tendo que escutar o Vyni falar da Anitta o tempo todo”, escreveu outro.

Veja o vídeo do momento e os memes da web: