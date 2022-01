Bruno Reis confirma retorno às aulas das escolas municipais no dia 3 de fevereiro

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, confirmou o retorno às aulas das escolas municipais no dia 3 de fevereiro. O gestor municipal afirmou nesta quinta-feira (20), durante cerimônia simbólica de abertura das mini Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que o aumento de casos de Covid-19 na cidade não fará com que o início do ano letivo, de forma presencial, seja adiado.

“Nós estaremos dia 3 de fevereiro, quando as aulas vão retornar, com todos os trabalhadores da educação tendo tomado três doses da vacina. Só não terá tomado três doses quem decidiu tomar a segunda [dose] fora do prazo ou decidiu não tomar. Vamos estar com todas as crianças acima de cinco anos com a primeira dose, então considero o ambiente da escola um ambiente seguro, seguindo todos os protocolos. Então nesse momento eu não cogito ter que adiar o retorno às aulas”, disse ele.